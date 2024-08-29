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11:29, 29 августа 2024Забота о себе

Раскрыта суточная норма ходьбы для увеличения продолжительности жизни

Физиолог Йейтс: 10 минут ходьбы увеличивают продолжительность жизни на год

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Ежедневная ходьба по 10 минут увеличивает продолжительность жизни на год, считает физиолог из Университета Лестера (Великобритания) Том Йейтс. Суточную норму движения он раскрыл в беседе с изданием Daily Mail.

Специалист отметил, что ходьба дает наиболее заметный результат людям старше 60 лет. «Увеличение физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности», — указал ученый.

Кроме того, он добавил, что для мужчин ходьба полезнее, чем для женщин. Йейтс уточнил, что ежедневная получасовая прогулка увеличивает продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, а мужчины — почти на 2,5 года. «Мы не совсем уверены, почему существуют гендерные различия, нам нужно провести больше исследований на эту тему», — отметил физиолог.

Йейтс уточнил, что сделанные им выводы основываются на наблюдении за 40 тысячами женщин и 30 тысячами мужчин. Он также указал, что большинству участников в обеих группах было более 60 лет.

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      Екатерина Улитина
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