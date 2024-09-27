Россия осудила действия Израиля против Ливана

Лавров: РФ осуждает действия Израиля, нарушающие суверенитет Ливана

Россия решительно осуждает действия Израиля, нарушающие суверенитет Ливана. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Ранее министры иностранных дел России и Ливана Сергей Лавров и Абдалла Бу Хабиб на полях Генеральной Асамблеи Организации Объединенных Наций обсудили военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке.

