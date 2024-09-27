Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:12, 27 сентября 2024Путешествия

Россиянин потерялся в аэропорту, выломал служебную дверь и пробрался на летное поле

Пассажир потерялся в аэропорту Пулково, выломал дверь и пробрался на летное поле

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир потерялся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, выломал служебную дверь и пробрался на летное поле. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, россиянин приехал в авиагавань утром, чтобы вылететь в Самару, однако его рейс перенесли. Тогда мужчина решил скоротать время в кафе, там он просидел до вечера.

Когда спустя несколько часов объявили посадку на рейс, пассажир внезапно осознал, что не ориентируется в воздушной гавани и не знает, где расположен его гейт.

«Тогда он попросил помощи у официанта, но тот лишь развел руками и отправил к представителям авиакомпании, — говорится в сообщении. — Но мужчина положился на собственное чутье и решил сам разобраться в лабиринте Пулково».

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Россиянин спустился на первый этаж, прошел в служебный коридор и увидел закрытую дверь. Но такое препятствие не остановило мужчину: он сломал замок и попал на перрон.

Задержать нарушителя сотрудникам Пулково удалось, когда тот шел вдоль терминала к КПП. Поймать его помогли камеры видеонаблюдения. В отношении пассажира составили административный протокол. По словам самого дебошира, виновато во всем стечение обстоятельств.

Ранее другой россиянин украл в аэропорту Пулково часы, попал на видео и был пойман полицией по горячим следам. Пассажир рейса Санкт-Петербург — Красноярск обратился в транспортную полицию с заявлением о краже наручных часов стоимостью около 10 тысяч рублей. По его словам, аксессуар пропал в зоне предварительного досмотра.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      Россиянам рассказали об осенних болезнях

      Россияне бросились скупать пикапы одного китайского бренда

      Звезда «Шерлока Холмса» сыграл в фильме Marvel из-за долгов

      Стало известно о резком росте долгов украинцев по микрокредитам

      Швейцария одобрила изменение границ с Францией и Италией

      В российской школе детям показали на лекции видео с абортом крупным планом

      Предсказан решающий момент в судьбе китайской экономики

      Российские ученые начали скармливать пластик моли

      Россиянин потерялся в аэропорту, выломал служебную дверь и пробрался на летное поле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше