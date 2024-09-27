Россиянин потерялся в аэропорту, выломал служебную дверь и пробрался на летное поле

Пассажир потерялся в аэропорту Пулково, выломал дверь и пробрался на летное поле

Пассажир потерялся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, выломал служебную дверь и пробрался на летное поле. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, россиянин приехал в авиагавань утром, чтобы вылететь в Самару, однако его рейс перенесли. Тогда мужчина решил скоротать время в кафе, там он просидел до вечера.

Когда спустя несколько часов объявили посадку на рейс, пассажир внезапно осознал, что не ориентируется в воздушной гавани и не знает, где расположен его гейт.

«Тогда он попросил помощи у официанта, но тот лишь развел руками и отправил к представителям авиакомпании, — говорится в сообщении. — Но мужчина положился на собственное чутье и решил сам разобраться в лабиринте Пулково».

Россиянин спустился на первый этаж, прошел в служебный коридор и увидел закрытую дверь. Но такое препятствие не остановило мужчину: он сломал замок и попал на перрон.

Задержать нарушителя сотрудникам Пулково удалось, когда тот шел вдоль терминала к КПП. Поймать его помогли камеры видеонаблюдения. В отношении пассажира составили административный протокол. По словам самого дебошира, виновато во всем стечение обстоятельств.

Ранее другой россиянин украл в аэропорту Пулково часы, попал на видео и был пойман полицией по горячим следам. Пассажир рейса Санкт-Петербург — Красноярск обратился в транспортную полицию с заявлением о краже наручных часов стоимостью около 10 тысяч рублей. По его словам, аксессуар пропал в зоне предварительного досмотра.