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10:30, 27 сентября 2024Наука и техника

Российские морпехи рассказали о «растяжках-треугольниках» ВСУ

Морпех Шмель: ВСУ устанавливают с БПЛА «растяжки-треугольники» в Курской области

Кадр: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «растяжки-треугольники» в Курской области. Об этом военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил России рассказали РИА Новости.

«Растяжки сбрасывают с дрона. Она приобретают треугольный вид. Если кто-то наткнется на одну, сработают сразу все три», — сказал морпех с позывным Шмель из отряда «Кошмар» 810-й бригады.

Он отметил, что в ходе штурма одной из лесопосадок в Курской области обнаружили три такие растяжки, которые обезвредил сапер отряда с позывным Инженер.

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      Даниил Иринин
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