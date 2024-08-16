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09:44, 16 августа 2024Наука и техника

В России разработали «Жало» для минирования

Компания «Гумич» разработала робота «Жало» для создания умных минных полей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Специалисты компании «Гумич» разработали роботизированную платформу на колесном шасси «Жало», которая предназначена для создания умных минных полей. Об этом гендиректор компании Александр Гаврилов сообщил РИА Новости.

«По сути, это умное минное поле. На "Жало" ставится противотанковая мина ТМ-62, затем 100-200 роботов выезжают на поле. Когда нужно проехать своей технике, они разъезжаются в стороны, потом возвращаются на исходную позицию», — сказал он на форуме «Армия-2024».

Мини-платформа длиной около полуметра получила полноприводное колесное шасси и систему сброса мин. Машина может заложить боеприпас в определенной точке и покинуть район.

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В июле стало известно, что предприятие «Северный пресс» создало робота-камикадзе, способного переносить противотанковую мину. Аппарат может работать в автоматическом режиме с использованием элементов искусственного интеллекта.

В марте исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил о работе над роботизированной платформой-перевертышем «Ежик-М» для дистанционного минирования. Платформа сможет нести две мины ТМ-62.

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      Даниил Иринин
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