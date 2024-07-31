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18:07, 31 июля 2024Наука и техника

В России создали умного робота-камикадзе

Предприятие «Северный пресс» создало робота-камикадзе, переносящего мину
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

Предприятие «Северный пресс» создало умного робота-камикадзе, способного переносить противотанковую мину. Об этом со ссылкой на соответствующий патент к изобретению сообщает ТАСС.

Робот способен действовать на дистанции в условиях боевых действий в качестве средства доставки, минирования и подрыва. Изделие работает в автоматическом режиме и принимает решения с использованием элементов искусственного интеллекта.

Робот отличает низкая акустическая шумность. В качестве мин предлагается использовать, в частности, ТМ-62, ТМ-72, ТМ-89 или ПМН. Кроме автоматического, робот способен действовать в полуавтономном и ручном режимах.

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В настоящее время выпущен опытный образец платформы. Его длина и ширина — 70 сантиметров, высота — 40 сантиметров, масса нагрузки — 70 килограммов, предельная скорость — 100 километров, максимальная продолжительность работы — 1,5 часа.

В июне агентство со ссылкой на офицера запаса ракетных войск и артиллерии и ветерана боевых действий Алексея Саканцева сообщило, что в современных боевых действиях будут востребованы необитаемые наземные аппараты для разминирования и автоматические транспортеры переднего края.

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      Иван Потапов
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