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12:56, 11 июня 2024Наука и техника

В России заявили о востребованности автотранспортеров переднего края

Эксперт Саканцев: в боях будут востребованы автотранспортеры переднего края

Фото: МОО «ВЕЧЕ»

В современных боевых действиях будут востребованы необитаемые наземные аппараты (ННА) для разминирования и автоматические транспортеры переднего края. Об этом со ссылкой на офицера запаса ракетных войск и артиллерии и ветерана боевых действий Алексея Саканцева сообщает ТАСС.

По его словам, ННА позволят сохранить не одну человеческую жизнь. Говоря об автотранспортерах переднего края, он отметил, что они не только позволят подвозить грузы, но и увозить раненых с поля боя. Эксперт высказался против широкого использования летательных беспилотников из-за большой доли иностранных комплектующих в их конструкции, что связано с высокими экономическими рисками.

Ранее агентство со ссылкой на гендиректора компании «Гумич» Александра Гаврилова сообщило о создании роботизированной гусеничной платформы с противотанковым ракетным комплексом.

Также в июне в госкорпорации «Ростех» заявили, что создали первый в мире наземный FPV-робот-камикадзе «Депеша», способный поражать живую силу противника и его боевые машины.

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      Иван Потапов
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