В России рассказали о новой роли беспилотников в зоне СВО

Гендиректор НПЦ «Ушкуйник»: ВС России начали применять дроны для минирования

Вооруженные силы (ВС) России начали применять на авдеевском направлении в зоне спецоперации (СВО) тактику минирования дорог при помощи дронов. О новой роли беспилотников рассказал генеральный директор научно-промышленного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.

«Военные берут дрон, прямо на месте печатают на 3D-принтерах под него подвес, подвешивают на дроны и ночью аккуратно минируют дороги, по которым ездит техника ВСУ. Мины высыпались, легли ровно на дорожку. Утром — ротация, подвоз боекомплектов, мина взорвалась, техника противника встала. Попасть в нее и превратить в пылающий факел намного проще», — сказал он в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница-2024».

По словам Чадаева, преимущество такой тактики заключается в возможности создать устройство для минирования непосредственно в районе выполнения задач.

В июне «Известия» писали о применении российских FPV-дронов для минирования в зоне СВО. Механизмы для сброса изготавливают с помощью 3D-печати. Одним из самых распространенных снарядов для заброса стала противопехотная мина ПОМ-2.