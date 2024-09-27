Следствие допросило 15 свидетелей по делу подрывника железной дороги в Рязанской области

РИА Новости: допрошены 15 свидетелей по делу подрывника ж/д под Рязанью

По делу обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) следователи допросили 15 свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое количество свидетелей было допрошено с момента предыдущего продления меры пресечения. Они дали против Сидики изобличающие показания.

Подрыв самодельных взрывных устройств произошел утром 11 ноября 2023 года на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост близ Рязани. В результате случившегося 19 вагонов грузового поезда сошли с путей. Ущерб от взрыва оценили в 30 миллионов рублей.

О задержании фигуранта стало известно 1 декабря 2023 года. Подрывник признал вину. Украинские спецслужбы обещали Сидики 15 тысяч долларов, он связался с ними по собственной инициативе и был завербован. Деньги ему так и не выплатили.