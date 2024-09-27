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19:22, 27 сентября 2024Спорт

Тарасова оценила возможное возвращение российских фигуристов на международные турниры

Тарасова выразила надежду на положительное решение ISU по возвращению россиян

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможное возвращение российских фигуристов на международные турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова выразила надежду на положительное решение Международного союза конькобежцев (ISU) по возвращению россиян. «Но отношение к нам в мире фигурного катания со стороны иностранных коллег сейчас, конечно же, не очень благожелательное. Потому что мы так долго выигрываем, что им практически не остается никаких призовых мест на крупных соревнованиях», — отметила она.

Ранее стало известно, что совет ISU впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену. В случае принятия положительного решения отечественные спортсмены смогут принимать участие в международных турнирах со следующего сезона.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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