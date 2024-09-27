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13:44, 27 сентября 2024Путешествия

Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

Три пассажирских самолета РФ получили угрозы от неизвестных во время полета

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Сразу три российских пассажирских самолета получили угрозы от неизвестных во время полета. Сообщения поступили по радио, когда лайнеры пролетали над южными регионами страны. При этом все самолеты спокойно долетели до пунктов назначения.

Пилоты получили сообщения от неизвестных на английском языке

По информации канала «Авиаторщина», первыми сообщение получили пилоты Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга во Владикавказ. Около 12:30 во время захода на посадку экипаж получил по аварийной частоте сообщение от неизвестных на английском языке.

Фото: Jason Franson / Globallookpress.com

В послании говорилось, чтобы лайнер немедленно покинул «запретную территорию», иначе будет уничтожен. Самолет продолжил заход на посадку и благополучно приземлился во Владикавказе.

Затем аналогичные угрозы получили пилоты еще двух самолетов — Superjet авиакомпании «Азимут», летевший из Уфы в Минеральные Воды, и борт «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы в Анталью. Командиров самолетов так же предупредили, что они приближаются к некой запретной территории.

Все самолеты благополучно долетели до мест назначения.

В России запустили дополнительный маршрут на юг страны

В России с 12 июня открылся новый маршрут для полетов гражданских самолетов в работающие аэропорты на юге страны. Благодаря этому время в пути сократится в среднем на 35 минут в зависимости от места назначения.

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