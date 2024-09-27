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11:21, 27 сентября 2024Путешествия

Три самолета с россиянами на борту получили сигналы об угрозе уничтожения

«Авиаторщина»: три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения

Фото: Unsplash

Сразу три самолета российских авиакомпаний получили предупреждения об угрозе уничтожения. Подробности появились в Telegram-канале «Авиаторщина».

Днем 26 сентября экипажи как минимум трех рейсов получили тревожные сигналы, пролетая над югом России. Неизвестные на английском языке передали: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены».

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По данным источника, сначала это сообщение услышали пилоты Boeing 737, который летел из Санкт-Петербурга во Владикавказ и готовился к посадке. Затем предупреждение поступило борту SSJ 100, следовавшему из Уфы в Минводы, а также Boeing 777 рейса МоскваАнталья.

Отмечается, что все три лайнера благополучно приземлились на аэродромах назначения. О произошедшем уведомили правоохранительные органы.

Утром 27 сентября работа аэропорта Внуково в Москве нарушилась из-за самолета с лопнувшей шиной. Борт перекрыл взлетно-посадочную полосу, из-за чего гавань временно не принимала и не отправляла рейсы.

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      Мария Борисова
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