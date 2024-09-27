Турция и Германия поспорили о приготовлении донера

The Economist: Турции и Германии дали полгода на уточнение рецепта донера

Еврокомиссия дала Турции и Германии полгода на то, чтобы уточнить методику приготовления и рецептуру донер-кебаба, а также определиться, чье это национальное блюдо. О подробностях спора о принадлежности фастфуда сообщает The Economist.

Ранее представители Турции попросили власти Евросоюза защитить традиционную методику приготовления донера. Анкара настаивает, что блюдо необходимо готовить из особым образом замаринованного и нарезанного мяса. Также для блюда нужно использовать определенные его виды — только курица, говядина и баранина, но не индейка и телятина.

В то же время в Германии, где блюдо популяризировали турецкие мигранты, донер подают не в лаваше, а в пите, и с добавлением капусты или салата, а также поливают его чесночным соусом. На родине блюда, напротив, используют подложку из риса, а также добавляют сыр, картофель фри, помидоры и острые перцы.

Если Турции удастся закрепить свои нормы приготовления донера, в Германии придется подавать привычное немцам блюдо уже под другим названием. Как отмечает издание, в ЕС продажи донера приносят порядка 3,5 миллиарда евро в год, из них 2,3 — в самой ФРГ. Если стороны не договорятся за полгода, Брюссель самостоятельно примет за них решение.

В России также озаботились созданием ГОСТа на шаурму. Как заявил глава Роскачества Максим Протасов, разработать его планируют в 2025 году. Протасов добавил, что разрабатываемый Роскачеством и отраслью стандарт поможет производителям. Они получат оптимальные технические требования к шаурме. Там будут описаны санитарно-эпидемиологические условия производства подобной продукции, а также необходимые способы ее транспортировки и реализации. Детальную рецептуру шаурмы регламентировать не станут.

В 2023 году популярное блюдо фастфуда в России попало в экономическую аномалию. Аналитики «Контур.Маркет» изучили чеки на шаурму более чем в 40 тысячах торговых точек по всей России. Оказалось, что цена на куриную шаурму росла в пределах трех-пяти процентов в год. При этом официальная инфляция в это же время составляла порядка 6-12 процентов.