В Алабаме произошла вторая в истории США казнь с помощью азота

AP: в штате Алабама произошла вторая в истории США казнь с использованием азота

В штате Алабама произошла вторая в истории США казнь заключенного с использованием азота. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В Алабаме казнили 59-летнего гражданина страны Алана Юджина Миллера. Установлено, что в 1999 году он убил трех мужчин. Американец не признал свою вину.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил за введение смертной казни за одно преступление — торговлю наркотиками, чтобы справиться с «наркотической эпидемией» в стране. Как отметил политик, это единственный способ решить проблему.

В январе суд в американском штате Алабама не стал запрещать проведение первой в истории Соединенных Штатов казни заключенного с помощью азота.