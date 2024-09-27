Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:54, 27 сентября 2024Россия

В Дагестане объявили траур в память о погибших из-за взрыва на АЗС

В Дагестане 28 сентября объявлено днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Дагестане суббота, 28 сентября, объявлен день траура в память о жертвах взрыва на АЗС. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Ещё раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», — написал Меликов.

О происшествии в Дагестане стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Очевидцы сообщили о шести пострадавших. Плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года.

По данным МЧС России, в результате инцидента пострадал 21 человек. Еще 10 погибли, в том числе двое детей.

Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 октября. Какие изменения ждут россиян?

      В Иране опровергли гибель лидеров «Хезболлы» при авиаударе по Бейруту

      Российскую девушку-бойца UFC выселили из квартиры в Париже

      На Украине раскрыли главный провал визита Зеленского в США

      Байден ответил на вопрос про возможную попытку убийства Израилем генсека «Хезболлы»

      БПЛА атаковал автобус в российском регионе

      В Дагестане объявили траур в память о погибших из-за взрыва на АЗС

      Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну

      В США предупредили Украину о последствиях вторжения в Курскую область

      В Бразилии заявили о готовности «Друзей мира» организовать саммит по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше