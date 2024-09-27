В Дагестане объявили траур в память о погибших из-за взрыва на АЗС

В Дагестане 28 сентября объявлено днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС

В Дагестане суббота, 28 сентября, объявлен день траура в память о жертвах взрыва на АЗС. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Ещё раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», — написал Меликов.

О происшествии в Дагестане стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Очевидцы сообщили о шести пострадавших. Плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года.

По данным МЧС России, в результате инцидента пострадал 21 человек. Еще 10 погибли, в том числе двое детей.

Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва.