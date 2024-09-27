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20:25, 27 сентября 2024Спорт

В Госдуме высказались о влиянии Украины на возвращение россиян на международные турниры

Журова о возвращении россиян на турниры: иногда перекричать Украину невозможно

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о влиянии Украины на возвращение россиян на международные турниры. Ее цитирует Sport24.

По словам Журовой, в некоторых спортивных федерациях перекричать Украину невозможно. «А где-то Украина ведет себя более спокойно. Вот тогда появляются шансы на то, что ими не ведется подпольная пропаганда, чтобы переубедить большинство людей не голосовать за возвращение России», — заявила она.

Депутат рассказала, что слышала о возможном возвращении российских атлетов в зимних видах спорта на Кубки мира и Гран-при. «Но приведет ли это к конкретным действиям — вопрос. А если вернут без флага и гимна, захотят ли этого спортсмены? Но нас точно не вернут сейчас и с флагом, и с гимном», — отметила Журова.

Ранее стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) впервые за год рассмотрит возвращение россиян на мировую арену. В случае принятия положительного решения отечественные спортсмены смогут принимать участие в международных турнирах со следующего сезона.

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      Андрей Стрельцов
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