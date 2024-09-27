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10:27, 27 сентября 2024Спорт

В РФС рассказали об отношении со стороны представителей других федераций

Сорокин заявил о сохранении отношений РФС с другими национальными федерациями

Фото: Evgeny Pilippov / Globallookpress.com

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин рассказал об отношении со стороны представителей других национальных федераций. Его слова приводит ТАСС.

Сорокин, побывавший на мероприятии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже, отметил, что никаких проблем не возникло. «Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали. Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», — заявил Сорокин.

Ранее сообщалось, что больше половины стран — членов УЕФА выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако инициативу не поддержали после того, как президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Алексей Гусев
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