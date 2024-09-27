В США назвали одного из организаторов визита Зеленского в Пенсильванию

The Hill: Пентагон причастен к организации визита Зеленского в Пенсильванию

Министерство обороны США причастно к организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Пенсильванию. Об этом пишет The Hill.

«Полет Зеленского [в Пенсильванию] являлся миссией, профинансированной министерством обороны», — утверждается в публикации.

По данным издания, Пентагон запросил воздушный транспорт для перемещения сотрудников ведомства, а также служащих Госдепартамента США. Источник сообщил, что эти чиновники принимали участие в мероприятии, посвященном военной помощи Украине.

Ранее Зеленский посетил в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Киеву.

25 сентября Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности начал расследование из-за визита украинского лидера в Пенсильванию.