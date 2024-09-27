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16:24, 27 сентября 2024Экономика

Ветер начал валить деревья в Подмосковье

В Коломне ветер повалил дерево на трамвайные пути
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ветер в подмосковной Коломне снес дерево, сообщает «МК» в Telegram-канале.

Дерево упало на трамвайные пути, затруднив передвижение по городу на общественном транспорте. На опубликованной фотографии видно, что ствол дерева на трамвайных путях перегораживает путь транспортному средству.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье на Москву обрушатся дожди и порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду. В пятницу ухудшение погоды ожидается с 12:00 до 21:00. Согласно прогнозам, в столице за несколько дней может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Синоптики также сообщали о резком снижении атмосферного давления в выходные, 28 и 29 сентября.

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      Мария Черкасова
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