Ветер начал валить деревья в Подмосковье

В Коломне ветер повалил дерево на трамвайные пути

Ветер в подмосковной Коломне снес дерево, сообщает «МК» в Telegram-канале.

Дерево упало на трамвайные пути, затруднив передвижение по городу на общественном транспорте. На опубликованной фотографии видно, что ствол дерева на трамвайных путях перегораживает путь транспортному средству.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье на Москву обрушатся дожди и порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду. В пятницу ухудшение погоды ожидается с 12:00 до 21:00. Согласно прогнозам, в столице за несколько дней может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Синоптики также сообщали о резком снижении атмосферного давления в выходные, 28 и 29 сентября.