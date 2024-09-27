Винер назвала свою зарплату в художественной гимнастике

Глава ВФХГ Винер заявила, что получает 168 тысяч рублей в месяц

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала свою зарплату. Ее слова приводит РИА Новости.

«У меня зарплата, например, от Министерства спорта — 168 тысяч рублей в месяц», — рассказала Винер.

Ранее Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта. Она подчеркнула, что является линейным тренером.

Министерство спорта подтвердило создание единой федерации гимнастики России. В нее войдут пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.