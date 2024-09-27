Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:2
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Металлург Мг
1:3
3-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Боруссия Д
Сегодня
21:30 (Мск)
Бохум
Германия — Бундеслига|5-й тур
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Лечче
Италия — Серия А|6-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Ренн
Франция — Лига 1|6-й тур
17:48, 27 сентября 2024Спорт

Винер назвала свою зарплату в художественной гимнастике

Глава ВФХГ Винер заявила, что получает 168 тысяч рублей в месяц

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала свою зарплату. Ее слова приводит РИА Новости.

«У меня зарплата, например, от Министерства спорта — 168 тысяч рублей в месяц», — рассказала Винер.

Ранее Винер заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы новой объединенной федерации по гимнастическим видам спорта. Она подчеркнула, что является линейным тренером.

Министерство спорта подтвердило создание единой федерации гимнастики России. В нее войдут пять федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте и аэробики.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      Депутат Рады пообещал передать в Конгресс CША данные о коррупции в офисе Зеленского

      Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет без макияжа

      Нападение таксиста на водителя пассажирского автобуса в Москве попало на видео

      Чат-боты разучились говорить «я не знаю»

      Очевидцы сняли на видео первые моменты после взрыва на заправке в Дагестане

      Упали продажи крупнейшего в России производителя грузовиков

      МВД Дагестана пообещало выяснить причины взрыва на заправке

      Иранец обворовал россиянку у отеля в Таиланде и попал на видео

      Гастроэнтеролог объяснила причины появления чувства голода сразу после еды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше