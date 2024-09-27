Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

«Дагэнерго»: электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы, об этом сообщили в аккаунте «Дагэнерго» в Telegram.

«"Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы», — отметили в пресс-службе. В настоящий момент электроснабжение жителей осуществляется в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Махачкале на заправке прогремел взрыв. По информации МЧС России, в результате инцидента пострадал 21 человек. Еще 10 погибли, в том числе двое детей.

На месте взрыва АЗС ликвидировали открытое горение.