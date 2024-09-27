Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:17, 27 сентября 2024Россия

Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

«Дагэнерго»: электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы, об этом сообщили в аккаунте «Дагэнерго» в Telegram.

«"Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы», — отметили в пресс-службе. В настоящий момент электроснабжение жителей осуществляется в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Махачкале на заправке прогремел взрыв. По информации МЧС России, в результате инцидента пострадал 21 человек. Еще 10 погибли, в том числе двое детей.

На месте взрыва АЗС ликвидировали открытое горение.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 1 октября. Какие изменения ждут россиян?

      В России призвали власти США прислушаться к предостережениям разведки по поводу Украины

      Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

      В Иране опровергли гибель лидеров «Хезболлы» при авиаударе по Бейруту

      Российскую девушку-бойца UFC выселили из квартиры в Париже

      На Украине раскрыли главный провал визита Зеленского в США

      Байден ответил на вопрос о возможной попытке ликвидации Израилем генсека «Хезболлы»

      БПЛА атаковал автобус в российском регионе

      В Дагестане объявили траур в память о погибших из-за взрыва на АЗС

      Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше