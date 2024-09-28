Дзюба забил первый мяч за «Акрон»

Футболист Артем Дзюба забил первый мяч за «Акрон» в матче против «Ростова»

Российский нападающий Артем Дзюба забил первый мяч за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон». Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Футболист отличился в матче десятого тура чемпионата России против «Ростова». 36-летний спортсмен появился в стартовом составе и забил на 32-й минуте.

Дзюба подписал контракт с «Акроном», новичком РПЛ, 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025. В дебютном матче за команду против подмосковных «Химок» он отдал голевую передачу.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

