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20:56, 28 сентября 2024Спорт

Дзюба забил первый мяч за «Акрон»

Футболист Артем Дзюба забил первый мяч за «Акрон» в матче против «Ростова»

Фото: @artem.dzyuba

Российский нападающий Артем Дзюба забил первый мяч за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон». Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Футболист отличился в матче десятого тура чемпионата России против «Ростова». 36-летний спортсмен появился в стартовом составе и забил на 32-й минуте.

Дзюба подписал контракт с «Акроном», новичком РПЛ, 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025. В дебютном матче за команду против подмосковных «Химок» он отдал голевую передачу.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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      Анастасия Борисова
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