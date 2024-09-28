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01:39, 28 сентября 2024Мир

Главы МИД России и Бразилии обсудили урегулирование украинского кризиса

Лавров и Виейра на ГА ООН обсудили решение конфликта на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) обсудили способы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале.

«Министры обменялись мнениями по текущей международной ситуации, включая подходы к украинскому урегулированию. Отдельно затронута тематика взаимодействия на многосторонних площадках», — сообщили в дипмиссии.

Также Лавров и Виейра затронули вопросы, связанные с отношениями двух стран.

Ранее Лавров прокомментировал возможное расширение состава Совета безопасности ООН. Дипломат уточнил, что Россия поддержит законное стремление Индии, Бразилии и стран Африки войти в состав Совбеза ООН в качестве постоянных членов.

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      Евгений Силаев
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