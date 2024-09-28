IBU продлил отстранение российских биатлонистов от международных турниров

IBU на еще один сезон продлил отстранение российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Об этом в организации сообщили ТАСС.

Представители страны не смогут выступать на соревнованиях в течение еще одного сезона. «В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — заявили в организации.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го. Сообщалось, что оно будет действовать до дальнейшего уведомления.

Новый сезон в биатлоне стартует 30 ноября. Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти.