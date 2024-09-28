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13:55, 28 сентября 2024Спорт

IBU продлил отстранение российских биатлонистов от международных турниров

IBU на еще один сезон продлил отстранение российских биатлонистов

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Об этом в организации сообщили ТАСС.

Представители страны не смогут выступать на соревнованиях в течение еще одного сезона. «В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — заявили в организации.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го. Сообщалось, что оно будет действовать до дальнейшего уведомления.

Новый сезон в биатлоне стартует 30 ноября. Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти.

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      Алексей Гусев
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