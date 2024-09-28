Озвучен сценарий развития конфликта Израиля и Ливана после гибели генсека «Хезболлы»

Политолог Тарасов: Израиль начинает осуществлять операцию по уничтожению Ливана

Конфликт Израиля и Ливана идет к промежуточной кульминации, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Возможный сценарий развития взаимоотношений двух стран после гибели генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы востоковед озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Израиль проводит специальные операции по уничтожению лидеров ХАМАС и "Хезболлы". Это не является секретом. Лидеры ХАМАС и "Хезболлы", конечно, знали, что за ними идет охота. Опыт показывает, что в таких движениях очень большая скамейка запасных. На месте Насруллы появится другое лицо», — рассказал Тарасов.

По мнению востоковеда, действия ЦАХАЛ указывают на то, что Израиль начинает осуществлять операцию по уничтожению Ливана и по уничтожению палестинской проблемы.

«Израиль будет полностью переводить под свой контроль Газу, западный берег Иордании и так далее. Сейчас уже израильские СМИ активно обсуждают вопрос о создании так называемого проекта "Большого Израиля". Обнажаются некоторые контуры именно той заварухи, которую мы наблюдаем с октября месяца прошлого года», — объяснил он.

Все в подвешенном состоянии. Развязка идет к какой-то промежуточной кульминации Станислав Тарасов эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Ранее ливанское шиитское движение «Хезболла» подтвердило, что в результате израильского удара по Бейруту погиб генсек движения Хасан Насрулла.

27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана. По данным израильского портала Ynet, целью атаки мог быть Насрулла.