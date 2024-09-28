Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 28 сентября 2024Мир

Озвучен сценарий развития конфликта Израиля и Ливана после гибели генсека «Хезболлы»

Политолог Тарасов: Израиль начинает осуществлять операцию по уничтожению Ливана

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Конфликт Израиля и Ливана идет к промежуточной кульминации, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Возможный сценарий развития взаимоотношений двух стран после гибели генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы востоковед озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Израиль проводит специальные операции по уничтожению лидеров ХАМАС и "Хезболлы". Это не является секретом. Лидеры ХАМАС и "Хезболлы", конечно, знали, что за ними идет охота. Опыт показывает, что в таких движениях очень большая скамейка запасных. На месте Насруллы появится другое лицо», — рассказал Тарасов.

По мнению востоковеда, действия ЦАХАЛ указывают на то, что Израиль начинает осуществлять операцию по уничтожению Ливана и по уничтожению палестинской проблемы.

«Израиль будет полностью переводить под свой контроль Газу, западный берег Иордании и так далее. Сейчас уже израильские СМИ активно обсуждают вопрос о создании так называемого проекта "Большого Израиля". Обнажаются некоторые контуры именно той заварухи, которую мы наблюдаем с октября месяца прошлого года», — объяснил он.

Все в подвешенном состоянии. Развязка идет к какой-то промежуточной кульминации

Станислав Тарасовэксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа
Материалы по теме:
Израиль начал наступательную операцию в Ливане. ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»
Израиль начал наступательную операцию в Ливане. ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»
23 сентября 2024
«Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана
«Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана
24 сентября 2024

Ранее ливанское шиитское движение «Хезболла» подтвердило, что в результате израильского удара по Бейруту погиб генсек движения Хасан Насрулла.

27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана. По данным израильского портала Ynet, целью атаки мог быть Насрулла.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» подтвердила гибель генсека. Чем его смерть выгодна Израилю?

      Ученые РАН заявили о негативе в адрес России в учебниках стран СНГ

      Раскрыты мотивы сражающихся в рядах ВСУ польских наемников

      Озвучен сценарий развития конфликта Израиля и Ливана после гибели генсека «Хезболлы»

      ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

      Стало известно о дискомфорте Зеленского во время встречи с Трампом

      Верховный лидер Ирана высказался об атаке на генсека «Хезболлы»

      В Татарстане отреагировали на слухи о тяжелой болезни Шаймиева

      В Кремле прокомментировали слова западных политиков о возможной войне с Россией

      В Кремле прокомментировали корректировку российской ядерной политики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше