Израиль начал наступательную операцию в Ливане. ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявил о начале «упреждающей» наступательной операции против «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» в Ливане. Об этом заявил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

По его словам, ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре шиитского движения «Хезболла».

Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение «Хезболла» строило последние 20 лет Герци Халеви Глава Генерального штаба ЦАХАЛ

Халеви добавил, что Израиль наносит удары по целям и готовится к «следующим фазам», о которых станет известно позже. Он отметил, что «в конечном итоге все направлено на создание условий для возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома».

Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 сентября обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть районы, где «Хезболла» хранит оружие. По его словам, организация разместила ракеты «в гостиных и гаражах» граждан. Он заявил, что Израиль должен ликвидировать это оружие, чтобы защитить свой народ.

У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль ведет войну не с вами, а с «Хезболлой». Слишком долго она использовала вас в качестве живого щита Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что ЦАХАЛ готовится нанести удары по объектам «Хезболла» в долине Бекаа на востоке Ливана.

Также стало известно, что власти Израиля ввели особое положение в сфере гражданской обороны на всей территории государства на фоне ударов ЦАХАЛ по объектам шиитского движения «Хезболла».

По данным портала Kan, решение существенно расширит полномочия ЦАХАЛ в ограничении израильского населения. В частности, военные могут запретить большие собрания, ограничить посещение учебных заведений и издать «дополнительные указания, необходимые для спасения жизней».

«Хезболла» объявила о новом этапе конфликта с Израилем

Заместитель генерального секретаря шиитского движения Наим Касем заявил, что «Хезболла» вступила в новый этап конфликта с Израилем. Он назвал начавшееся противостояние «Битвой открытых счетов».

Касем также обвинил израильские власти в трех военных преступлениях. Он связал с Тель-Авивом взрывы пейджеров членов «Хезболлы».

При этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не связана с подрывом пейджеров, так как не хочет полномасштабной войны с Ливаном. Он признал, что существует риск резкой эскалации ситуации, но только в рамках борьбы за «свободный мир».

По словам политика, «Хезболла» «вооружена до зубов иранской империей зла». Он добавил, что его страна будет лишь защищать свой народ и устранит любые угрозы его существованию.