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21:41, 28 сентября 2024Мир

Лавров оценил продажу Турцией российских ЗРК

Лавров: в контрактах по продаже С-400 есть пункт о конечном пользователе

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Турция может продать поставленные Россией зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, но с некоторыми условиями. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Турция имеет право продать С-400 ради американских самолетов F-35, однако в контракте есть пункт о сертификате конечного пользователя. Он напомнил, что, согласно этой графе, Анкаре нужно получить согласие поставщика на продажу данных систем.

«Чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то еще сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала», — напомнил министр.

Ранее Сергей Лавров выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Сразу же после к министру выстроилась очередь из желающих пожать руку.

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      Артём Верейкин
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