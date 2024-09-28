Тарасова заступилась за раскритикованную из-за заявки на многомиллионный грант Загитову

Тарасова заступилась за Загитову, которую раскритиковали из-за заявки на грант

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову, раскритикованную из-за заявки на многомиллионный грант от государства. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, никого не должно волновать, что Загитова просит денег. «Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли. Еще жизни никакой нет, а уже критикуют», — заявила Тарасова.

Ранее решение Загитовой подать заявку высмеял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Алине», — отметил журналист.

Загитова запросила более 74 миллионов рублей у государства на постановку ледового шоу «Алые паруса» 17 сентября. Привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.