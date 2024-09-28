Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
1:0
1-й тайм
live
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Ньюкасл Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|6-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
14:11, 28 сентября 2024Спорт

Тарасова заступилась за раскритикованную из-за заявки на многомиллионный грант Загитову

Тарасова заступилась за Загитову, которую раскритиковали из-за заявки на грант

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову, раскритикованную из-за заявки на многомиллионный грант от государства. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, никого не должно волновать, что Загитова просит денег. «Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли. Еще жизни никакой нет, а уже критикуют», — заявила Тарасова.

Ранее решение Загитовой подать заявку высмеял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Алине», — отметил журналист.

Загитова запросила более 74 миллионов рублей у государства на постановку ледового шоу «Алые паруса» 17 сентября. Привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Отцу отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность. В чем он признался во время второго допроса?

      Мужчины и женщины поделились опытом лечения мигрени секс-игрушками

      Ирина Болгар рассказала о знакомстве с Павлом Дуровым

      В Британии призвали угледарскую группировку ВСУ сдаться

      Тарасова заступилась за раскритикованную из-за заявки на многомиллионный грант Загитову

      Израиль сбросил 85 бомб в ходе ликвидации генсека «Хезболлы»

      Глава Дагестана сделал заявление о прилегающих к месту взрыва на АЗС домах

      В МЧС России сообщили о 13 жертвах взрыва на АЗС в Дагестане

      Тело одного погибшего вывезли с места крушения вертолета под Архангельском

      В Европе заявили об усиливающемся давлении на Украину в пользу переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше