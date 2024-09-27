Названы сроки принятия решения по заявке Загитовой на многомиллионный грант на ледовое шоу

Решение по заявке Алины Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре

Президентский фонд культурных инициатив примет решение по заявке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на грант в размере 74,7 миллиона рублей в декабре. Такие сроки назвали ТАСС в департаменте коммуникаций фонда.

Там подчеркнули, что заявка принята к рассмотрению, а ее дальнейшую судьбу определят независимые эксперты. «Заявки на грантовый конкурс может подать любая творческая команда страны, независимо от статуса и известности инициаторов проекта», — заявили в фонде.

Ранее решение Загитовой подать заявку высмеял спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Вместо того чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 миллионов рублей и отдать их Алине», — отметил журналист.

Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса» 17 сентября. Тогда сообщалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.