ЦАХАЛ опубликовал кадры вылета истребителей на ликвидацию лидера «Хезболлы»

ЦАХАЛ показал кадры вылета истребителей F-15 на ликвидацию Хасана Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15 на ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и его сподвижников. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале армии.

Операцию проводила 69-я эскадрилья ВВС Израиля, сбросившая 80 бомб на бункер в Бейруте, где укрывался Насралла. Каждая бомба весила тонну.

По данным западных СМИ, при ударе Израиля по Бейруту также не смогла спастись дочь Хасана Насраллы Зейнаб.

Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль не остановится на этом. По его словам, израильская армия в настоящее время переходит «к подготовке следующих острых действий».

Ранее эксперты назвали главные причины атаки на лидера «Хезболлы». Отмечалось, что этой акцией Израиль решил ослабить движение и избежать наземного конфликта в Ливане.