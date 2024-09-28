Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 28 сентября 2024Мир

ЦАХАЛ опубликовал кадры вылета истребителей на ликвидацию лидера «Хезболлы»

ЦАХАЛ показал кадры вылета истребителей F-15 на ликвидацию Хасана Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15 на ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и его сподвижников. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале армии.

Операцию проводила 69-я эскадрилья ВВС Израиля, сбросившая 80 бомб на бункер в Бейруте, где укрывался Насралла. Каждая бомба весила тонну.

По данным западных СМИ, при ударе Израиля по Бейруту также не смогла спастись дочь Хасана Насраллы Зейнаб.

Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль не остановится на этом. По его словам, израильская армия в настоящее время переходит «к подготовке следующих острых действий».

Материалы по теме:
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022
Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Весеннее обострение.Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
13 мая 2021

Ранее эксперты назвали главные причины атаки на лидера «Хезболлы». Отмечалось, что этой акцией Израиль решил ослабить движение и избежать наземного конфликта в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      ЦАХАЛ опубликовал кадры вылета истребителей на ликвидацию лидера «Хезболлы»

      В Иране призвали арабские страны остановить Израиль

      Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников

      МИД России отреагировал на ликвидацию лидера «Хезболлы»

      Стало известно о ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

      Армия Израиля назвала легитимной целью штаб-квартиру «Хезболлы»

      Священник из Белоруссии заступился за квадроберов

      Во Франции сочли неудачным визит Зеленского в США

      В Италии журналистку выгнали со встречи с Санду за русский язык

      Израиль несколько месяцев следил за местонахождением генсека «Хезболлы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше