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23:15, 28 сентября 2024Мир

В ООН призвали отменить право вето

Мексика призвала отменить право вето в СБ ООН при рассмотрении вопросов геноцида

Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Мексика выступает за сохранение ООН как института, но призывает полностью отменить право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН, а до этого ограничить данное право при рассмотрении ряда преступлений. Об этом на Генеральной Ассамблее ООН заявила глава мексиканского МИД Алисия Барсена, передает РИА Новости.

«Мексика предлагает полностью отменить право вето, и до тех пор, пока это не будет достигнуто, по крайней мере, ограничить его в случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Нам нужно восстановить уверенность в многополярном мире и его институтах», — сказала она.

Министр подчеркнула, что право вето способствует навязыванию «фракционных и постыдных геополитических интересов». По ее словам, ООН как организация кажется бессильной, а ее миссия по предотвращению военных конфликтов «терпит неудачу».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны, которые злоупотребляют правом вето в СБ ООН, нередко бьют по своей репутации. По его словам, в некоторых случаях можно предложить ввести санкции против тех, кто игнорирует требования СБ, «но и это тоже будет заветировано».

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      Артём Верейкин
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