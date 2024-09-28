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22:53, 28 сентября 2024Мир

Лавров назвал злоупотребление правом вето в ООН ударом по репутации

Лавров: страны, применяющие право вето в СБ ООН, нередко бьют по своей репутации

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Страны, которые злоупотребляют правом вето в Совете Безопасности (СБ) ООН, нередко бьют по своей репутации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, в некоторых случаях можно предложить ввести санкции против тех, кто игнорирует требования СБ, «но и это тоже будет заветировано». Министр подчеркнул, что США будут ветировать все, что связано с прекращением поставок оружия, «когда это заходит слишком далеко».

«Мне кажется, не надо опускать руки из-за того, что резолюция блокируется, потому что блокировать тоже не всегда получается безболезненно для своей собственной репутации. Может быть, это что-то и даст. Вода камень точит, но ситуация сложная», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Финляндии Александра Стубба лишить Россию места в Совете Безопасности ООН. «Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», — отметил министр.

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      Артём Верейкин
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