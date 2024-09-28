Лавров оценил предложение Стубба по России словами «горячий финский парень»

Лавров назвал Стубба «горячим финским парнем» после его слов о РФ и СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Финляндии Александра Стубба лишить Россию места в Совете Безопасности ООН. Его цитирует РИА Новости.

«Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», — отметил Лавров. Он также высказал мнение, что Стубб «хочет быть больше украинцем, чем украинцы».

В ходе интервью Reuters финский президент призвал провести реформу Совбеза ООН. Он заявил, что любой член организации, который ведет конфликт, «подобный конфликту России на Украине», должен быть исключен.

Ранее Лавров высказался об урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что без устранения коренных причин конфликта невозможно установить мир.