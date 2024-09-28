В российском городе силовики задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста

В Холмске полиция задержала сбежавшего из-под стражи рецидивиста

В Холмске на Сахалине полиция задержала сбежавшего из-под стражи рецидивиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

По факту побега следователи возбудили уголовное дело по статье 313 УК РФ. Мужчину доставили в отдел полиции.

Силовики получили оперативную информацию от местных жителей о том, что рецидивист находится в районе торгового центра «Колизей» в Холмске. Там его и удалось успешно поймать.

О побеге стало известно 26 сентября. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражи, разбойные нападения, изнасилования. Он сбежал с ножницами из психиатрической больницы.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции ищут 19-летнего военнослужащего, который сбежал с оружием из парка «Патриот» в Подмосковье.