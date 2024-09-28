Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:18, 28 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе силовики задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста

В Холмске полиция задержала сбежавшего из-под стражи рецидивиста

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Холмске на Сахалине полиция задержала сбежавшего из-под стражи рецидивиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

По факту побега следователи возбудили уголовное дело по статье 313 УК РФ. Мужчину доставили в отдел полиции.

Силовики получили оперативную информацию от местных жителей о том, что рецидивист находится в районе торгового центра «Колизей» в Холмске. Там его и удалось успешно поймать.

О побеге стало известно 26 сентября. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражи, разбойные нападения, изнасилования. Он сбежал с ножницами из психиатрической больницы.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции ищут 19-летнего военнослужащего, который сбежал с оружием из парка «Патриот» в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Принимать решение будет верховный главнокомандующий». В России назвали основание для применения ядерного оружия

      В Курской области из-за ракетного удара разрушен музей

      Тарпищев заступился за меняющих гражданство российских спортсменов

      Раскрыто количество опасных веществ в продаваемой в России косметике

      Генсек «Хезболлы» перестал выходить на связь после израильского удара

      МИД Белоруссии пообещал ответ в случае умышленного удара ВСУ

      Овечкин забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ

      Россиянина сняли с рейса в Латинскую Америку без объяснения причин

      В российском городе силовики задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста

      Россия раскритиковала международную реакцию на подрыв «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше