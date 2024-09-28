В США объяснили возросшую военную активность Израиля

Bloomberg: в США считают, что Израиль хочет улучшить позиции перед перемирием

Возросшая военная активность Израиля, который, в частности, наносит удары по Ливану, в том числе по руководителям шиитского движения «Хезболла», связывают в администрации американского президента со стремлением государства улучшить свои позиции перед возможным перемирием, пишет Bloomberg.

Источники агентства озвучивают именно такую трактовку событий последних недель, когда вслед за массовыми взрывами гаджетов членов «Хезболлы» Израиль объявил о начале новой военной операции.

Хотя Тель-Авив от мирных предложений отказывается, во властных кругах США полагают, что прекращения огня все еще можно достичь.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, не выжившего после ракетной атаки на Бейрут. По данным СМИ, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне информации об этом переехал в безопасное место, находящееся внутри страны.