В США призвали Израиль и «Хезболлу» к дипломатии

Блинкен: конфликт Израиля и «Хезболлы» нужно решать дипломатическим путем

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль и ливанское движение «Хезболла» разрешить конфликт дипломатическим путем. Его слова приводит ТАСС.

Глава Госдепа отметил, что Вашингтон, государства «Большой семерки» (G7), страны Персидского залива и другие регионы ясно дали понять, что путь к миру лежит через переговоры, а не через вооруженное противостояние.

Блинкен добавил, что США продолжают активно работать со всеми сторонами конфликта, чтобы они придерживались этого курса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН назвал способ завершить конфликт на Ближнем Востоке. Он обратился к представителям делегации США и заявил, что без их помощи противостояние в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана прекратится.