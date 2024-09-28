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13:34, 28 сентября 2024Забота о себе

Врач назвала простой и приятный способ избавиться от бессонницы

Эндокринолог Павлова назвала утренние прогулки средством борьбы с бессонницей

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

Утренняя прогулка под солнцем может стать отличным методом борьбы с бессонницей, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Простое и приятное средство борьбы за качественный сон врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам доктора, люди, которые проводят первую половину дня на улице, быстрее засыпают вечером, спят крепче и дольше. При этом длительность прогулки роли не играет, а положительный эффект связан с солнечным светом, добавила она.

«Ученые считают, что выход на улицу помогает нашим биологическим часам правильно оценивать время и регулировать достаточную выработку гормона сна мелатонина», — прокомментировала Павлова.

Также эксперт посоветовала придерживаться несложных правил для повышения качества сна. В первую очередь она рекомендовала не пользоваться гаджетами перед сном, а также плотнее задергивать шторы, чтобы в спальне было темно. Перед сном не следует наедаться и пить слишком много воды, а засыпать важно не позднее 23:00, сон должен длиться семь-восемь часов, подытожила эндокринолог.

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Ранее также Зухра Павлова рассказала, что отказ от курения почти в два раза может снизить риск инфаркта. По ее словам, особенно важно отказаться от курения при ишемической болезни сердца.

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      Вера Владзиевская
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