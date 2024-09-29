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15:17, 29 сентября 2024Спорт

Адвокат первой ракетки мира отреагировал на желание WADA добиться дисквалификации игрока

Адвоката Синнера Сингера удивило желание WADA добиться дисквалификации игрока
Янник Синнер

Янник Синнер. Фото: Mike Segar / Reuters

Джейми Сингер, адвокат первой ракетки мира Янника Синнера, отреагировал на желание Всемирного антидопингового агентства (WADA) добиться дисквалификации игрока. Его слова приводит La Gazetta dello Sport.

Адвокат признался, что его удивила новость о подаче WADA апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Мы надеялись, что опыт трех специалистов комиссии и их хорошо обоснованные и документально подтвержденные суждения убедят стороны в том, что вопрос решен правильно», — заявил Сингер.

Адвокат также высказался о сроках рассмотрения дела. «Мы надеемся, что сможем завершить дело через несколько месяцев», — отметил Сингер.

WADA подало апелляцию в CAS 28 сентября. По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат. Ранее его оправдало Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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      Алексей Гусев
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