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10:59, 28 сентября 2024Спорт

WADA решило добиваться дисквалификации первой ракетки мира

WADA решило добиваться дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера

Фото: Geoff Burke / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет добиваться дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Об этом сообщается на сайте организации.

WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат.

Ранее Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях.

Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

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      Алексей Гусев
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