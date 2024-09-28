WADA решило добиваться дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет добиваться дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Об этом сообщается на сайте организации.

WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению организации, итальянец специально принимал запрещенный препарат.

Ранее Синнер провалил два допинг-теста, но избежал дисквалификации. Такое решение приняло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях.

Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды, который обрабатывал ему рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.