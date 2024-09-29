Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 29 сентября 2024Мир

Иран призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН

Иран призвал созвать срочное заседание СБ ООН в связи с атаками Израиля в Ливане

Фото: Mike Segar / Reuters

Иран призвал созвать срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атаками Израиля в Ливане. Об этом со ссылкой на заявление постоянного представительства Ирана в ООН сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Тегеран решительно осуждает «трусливые акты агрессии» со стороны Израиля. Иран также призывает Совбез ООН осудить действия Израиля «самым решительным образом».

«Иран призывает СБ созвать чрезвычайное заседание для рассмотрения террористической агрессии Израиля и продолжающихся зверств, совершаемых воинствующим израильским режимом в Ливане и во всем регионе», — указано в документе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил ликвидацию Израилем лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По его словам, произошедшее является политическим убийством.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не беспилотник». ФСБ исключила связь взрыва на железнодорожном мосту под Самарой с атакой дрона

      Иран призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН

      Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля с Ливаном

      В калининградской школе детям предложили учить узбекский язык из-за мигрантов

      В Северной Корее назвали помощь США Украине грубой ошибкой

      Цукерберг присоединился к эксклюзивному клубу на 200 миллиардов долларов

      В российском регионе начался пожар после атаки беспилотников

      В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»

      Представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» цыган задержали

      Сбитый в Краснодарском крае беспилотник врезался в дерево и взорвался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше