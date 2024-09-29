Иран призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН

Иран призвал созвать срочное заседание СБ ООН в связи с атаками Израиля в Ливане

Иран призвал созвать срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атаками Израиля в Ливане. Об этом со ссылкой на заявление постоянного представительства Ирана в ООН сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Тегеран решительно осуждает «трусливые акты агрессии» со стороны Израиля. Иран также призывает Совбез ООН осудить действия Израиля «самым решительным образом».

«Иран призывает СБ созвать чрезвычайное заседание для рассмотрения террористической агрессии Израиля и продолжающихся зверств, совершаемых воинствующим израильским режимом в Ливане и во всем регионе», — указано в документе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил ликвидацию Израилем лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По его словам, произошедшее является политическим убийством.