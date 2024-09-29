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09:15, 29 сентября 2024Мир

Очередь к Лаврову в ООН сочли признаком ослабления Запада

Журналист Боуз назвал очередь к Лаврову в ООН признаком ослабления Запада

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Очередь к главе российского МИД Сергею Лаврову после выступления в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывает на ослабление влияния Запада. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«"Изолированная Россия". Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии», — указал он.

Министр иностранных дел России выступил с трибуны Всемирной Организации вечером 28 сентября. Среди прочего, он назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, коей является Россия, а также призвал к расследованию атаки Израиля на Ливан с помощью подрыва мобильных устройств.

Сразу же после к министру выстроилась очередь из желающих пожать руку. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова разместила кадры, на которых видна толпа иностранных представителей, радушно и с интересом встречающих Лаврова.

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      Марина Совина
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