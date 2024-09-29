Появились подробности гибели лидера «Хезболлы»

Reuters: Насралла мог погибнуть от взрывной волны при израильском авиаударе

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла мог погибнуть от взрывной волны при израильском авиаударе. Такие подробности сообщает Reuters со ссылкой на источники в медицинской сфере и органах безопасности.

«Источники заявили, что на теле нет прямых ранений, и что, по всей видимости, причиной гибели стала тупая травма от силы взрыва», — говорится в публикации.

Ранее были названы основные причины ликвидации генсека «Хезболлы». Его уничтожением Израиль надеялся ослабить влияние шиитского движения, а также избежать наземного конфликта в Ливане. В Иране между тем предрекли уничтожение Израиля после случившегося.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» уничтожит сионистский режим.