СКА пропустил пять шайб от китайского «Куньлуня»

СКА проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ со счетом 4:5

Петербургский СКА проиграл пекинскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:4 в пользу китайской команды. В составе победителей отличились нападающие Паркер Фу, Наиль Якупов, Спенсер Фу, а также защитники Адам Кленденинг и Райан Меркли.

Таким образом, СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков в десяти матчах. «Куньлунь» располагается на десятом месте на Западе, имея восемь очков после десяти встреч.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил критику команды нападками из-за рубежа. По его мнению, комментарии, которые оставляют про СКА, пишутся не из России.