«Сразу два промаха в одном заявлении». Военкор заявил, что «убитый» украинской разведкой российский полковник жив

WarGonzo: якобы убитый ГУР Украины полковник Коломейцев оказался жив

Российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo опроверг слухи об убийстве украинской разведкой полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева в подмосковной Коломне.

Из проверенных источников журналисту стало известно, что Коломейцев жив и здоров. Кроме того, указал Пегов, мужчина давно находится на пенсии и не является действующим военнослужащим.

Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки. Впрочем, это не удивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать

Telegram-канал WarGonzo

В связи с этим военкор отметил, что Главное управлениее разведки (ГУР) Минобороны Украины продолжает «побеждать» только в интернете.

В Совфеде указали, что Украина неоднократно пыталась совершать теракты против россиян

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментирую информацию о якобы убийстве Коломейцева, призвал быть более бдительными и аккуратными, а также дождаться официального заявления российских властей.

Он также допустил, что подобные слухи могут быть не более чем враньем со стороны ГУР Украины и лично главы украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Laurent Van der Stockt for Le Monde / Getty Images

«Тем не менее то, что они пытались неоднократно совершать теракты против наших граждан, готовили на них покушения, мы знаем. Это мы видели и сами, когда убили Владлена Татарского, когда убили Дарью Дугину Буданов — это военный преступник, он давно у нас объявлен в розыск, поэтому рано или поздно наказание и возмездие его настигнет», — заметил сенатор.

По словам Джабарова, предотвращать нападения бывает сложно, поскольку возникают трудности с выявлением диверсантов. По внешним признакам тех, кого используют спецслужбы Украины, тяжело отличить от российских граждан, объяснил он.

На Украине сообщили об убийстве Коломейцева в Подмосковье

В воскресенье, 28 сентября, ряд украинских СМИ и Telegram-каналов сообщил, что украинская разведка «убила» в Московской области полковника Российской армии Алексея Коломейцева.

Его называли руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России, который готовил специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Российская сторона не комментировала эту информацию. Также об этом официально не сообщал Киев.