Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:33, 29 сентября 2024Бывший СССР

«Сразу два промаха в одном заявлении». Военкор заявил, что «убитый» украинской разведкой российский полковник жив

WarGonzo: якобы убитый ГУР Украины полковник Коломейцев оказался жив

Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo опроверг слухи об убийстве украинской разведкой полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева в подмосковной Коломне.

Из проверенных источников журналисту стало известно, что Коломейцев жив и здоров. Кроме того, указал Пегов, мужчина давно находится на пенсии и не является действующим военнослужащим.

Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки. Впрочем, это не удивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать

Telegram-канал WarGonzo

В связи с этим военкор отметил, что Главное управлениее разведки (ГУР) Минобороны Украины продолжает «побеждать» только в интернете.

В Совфеде указали, что Украина неоднократно пыталась совершать теракты против россиян

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментирую информацию о якобы убийстве Коломейцева, призвал быть более бдительными и аккуратными, а также дождаться официального заявления российских властей.

Он также допустил, что подобные слухи могут быть не более чем враньем со стороны ГУР Украины и лично главы украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Laurent Van der Stockt for Le Monde / Getty Images

«Тем не менее то, что они пытались неоднократно совершать теракты против наших граждан, готовили на них покушения, мы знаем. Это мы видели и сами, когда убили Владлена Татарского, когда убили Дарью Дугину Буданов — это военный преступник, он давно у нас объявлен в розыск, поэтому рано или поздно наказание и возмездие его настигнет», — заметил сенатор.

По словам Джабарова, предотвращать нападения бывает сложно, поскольку возникают трудности с выявлением диверсантов. По внешним признакам тех, кого используют спецслужбы Украины, тяжело отличить от российских граждан, объяснил он.

На Украине сообщили об убийстве Коломейцева в Подмосковье

В воскресенье, 28 сентября, ряд украинских СМИ и Telegram-каналов сообщил, что украинская разведка «убила» в Московской области полковника Российской армии Алексея Коломейцева.

Материалы по теме:
Украинские спецслужбы обманывают россиян и толкают их на преступления. Как изменится их тактика в 2024 году?
Украинские спецслужбы обманывают россиян и толкают их на преступления.Как изменится их тактика в 2024 году?
11 января 2024
Разведка Украины заявила об убийстве полковника Российской армии. Специалист по беспилотникам якобы погиб в Подмосковье
Разведка Украины заявила об убийстве полковника Российской армии. Специалист по беспилотникам якобы погиб в Подмосковье
Сегодня

Его называли руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России, который готовил специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Российская сторона не комментировала эту информацию. Также об этом официально не сообщал Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сразу два промаха в одном заявлении». Военкор заявил, что «убитый» украинской разведкой российский полковник жив

      Анонсировано выступление Путина

      Алаудинов рассказал о выжигающих поля в Курской области ВСУ

      В Британии описали обстановку для ВСУ в Угледаре словами «проходят через ад»

      Тело Насраллы извлекли с места бомбардировок в Ливане

      Норвегия захотела построить забор на границе с Россией

      По факту избиения пожилого россиянина подростками возбуждено уголовное дело

      Появилось видео удара Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области

      Россияне стали лидерами по поездкам в одну страну СНГ

      Летевший за рубеж самолет с россиянами на борту экстренно сменил курс и сел в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше