Стало известно о предотвращенной попытке Израиля ликвидировать лидера «Хезболлы»

США помешали Израилю ликвидировать лидера «Хезболлы» Насраллу в октябре 2023-го

В октябре 2023 года Израиль хотел ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, но США предотвратили эту попытку. Об этом стало известно The New York Times.

По данным источника, вскоре после нападения палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года Армия обороны Израиля также ожидала удар со стороны «Хезболлы». Чтобы помешать, военные готовились разбомбить местонахождение Насраллы, обнаруженное израильской разведкой.

Как пишет газета, Израиль поставил в известность Белый дом, однако администрация США потребовала отменить операцию. «Президент [США Джо] Байден позвонил премьер-министру [Израиля] Биньямину Нетаньяху, сказал ему, что ликвидация Насраллы вызовет региональную войну, и попросил его воздержаться от открытия огня», — сказано в публикации.

28 сентября лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы не стало в результате ударов по Бейруту. Ливанское движение лишилось и ряда других высокопоставленных руководителей.