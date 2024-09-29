Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 29 сентября 2024Мир

Стало известно о предотвращенной попытке Израиля ликвидировать лидера «Хезболлы»

США помешали Израилю ликвидировать лидера «Хезболлы» Насраллу в октябре 2023-го

Фото: Umit Bektas / Reuters

В октябре 2023 года Израиль хотел ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, но США предотвратили эту попытку. Об этом стало известно The New York Times.

По данным источника, вскоре после нападения палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года Армия обороны Израиля также ожидала удар со стороны «Хезболлы». Чтобы помешать, военные готовились разбомбить местонахождение Насраллы, обнаруженное израильской разведкой.

Материалы по теме:
«Теракты будут масштабнее» Как «Моссад» взорвал тысячи пейджеров в Ливане и почему это меняет представление о терроризме?
«Теракты будут масштабнее»Как «Моссад» взорвал тысячи пейджеров в Ливане и почему это меняет представление о терроризме?
20 сентября 2024
Израиль убил главу «Хезболлы» Хасана Насраллу. Что известно об операции и как она изменит Ближний Восток?
Израиль убил главу «Хезболлы» Хасана Насраллу.Что известно об операции и как она изменит Ближний Восток?
28 сентября 2024

Как пишет газета, Израиль поставил в известность Белый дом, однако администрация США потребовала отменить операцию. «Президент [США Джо] Байден позвонил премьер-министру [Израиля] Биньямину Нетаньяху, сказал ему, что ликвидация Насраллы вызовет региональную войну, и попросил его воздержаться от открытия огня», — сказано в публикации.

28 сентября лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы не стало в результате ударов по Бейруту. Ливанское движение лишилось и ряда других высокопоставленных руководителей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Вяльбе предложила сбросить «серьезную бомбу» на центр Лондона. Чего она хочет добиться и что про это думают в России?

      Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах

      Тарасова оценила отстранение российских фигуристов

      На выборах в Австрии вышла в лидеры выступающая против антироссийских санкций партия

      В РПЦ высказались о призыве запретить в школах теорию Дарвина

      Стало известно о предотвращенной попытке Израиля ликвидировать лидера «Хезболлы»

      Генпрокурор Польши попросил ПАСЕ лишить иммунитета представителя республики

      Российские военные разбили украинскую «Бабу-ягу» под Харьковом

      В России высказались об идее Вяльбе ударить по Британии для участия спортсменов в турнирах

      Режим ЧС ввели под Ростовом из-за возникшего после падения БПЛА пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше