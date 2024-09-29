Украинская олимпийская чемпионка рассказала о предложениях по работе из России

Украинская фигуристка Баюл заявила, что ей предлагали работать с Россией

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в интервью YouTube-каналу Алеси Бацман рассказала о предложениях работы в России.

Бывшая спортсменка заявила, что в 2006 году ей предлагали работать с Россией, однако она отказалась. «Меня все не устраивало. Мне деньги в конверте принесли. Я же не какой-то там человек, который доллары запихивает себе в носки и проходит через таможню», — вспомнила она.

Ранее Баюл обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху из-за допуска российских спортсменов к турнирам. Она заявила, что украинцы не хотят, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).