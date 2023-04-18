Украинская олимпийская чемпионка обратилась к главе МОК из-за россиян

Украинская олимпийская чемпионка Баюл призвала МОК не допускать россиян к Играм-2024

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в Twitter обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху из-за допуска российских спортсменов к турнирам.

Баюл заявила, что украинцы не хотят, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. «Помогите нам», — сказала она.

26 января глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.