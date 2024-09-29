В деле экс-замглавы Минобороны появились новые автомобили

В деле Иванова появились Cadillac и раритетный автомобиль 1967 года выпуска

В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова появились новые автомобили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные регистрационных документов.

Речь идет о Cadillac Escalade 2021 года и раритетном автомобиле 1967 года выпуска.

В июне сообщалось, что в коллекции Иванова обнаружили люксовые автомобили. Отмечается, что экс-замглавы оборонного ведомства владел внедорожником Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса. Стоимость госномеров обоих автомобилей превысила шесть миллионов рублей.

До этого стало известно о принадлежащем Иванову особняке стоимостью миллиард рублей в клубном коттеджном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Это трехэтажное здание площадью тысяча квадратных метров отделано дорогими эксклюзивными материалами.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».