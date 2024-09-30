Бывший тренер «Спартака» из Испании ответил на вопрос о возвращении в Россию

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что хотел бы вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака», испанец Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист заявил, что в будущем хотел бы вернуться в чемпионат России, если предоставится такая возможность. «Вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть удалить занозу и завершить начатую работу», — посчитал он.

Ранее экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о будущем Абаскаля. Радимов рассказал, что Абаскаль возглавит подмосковные «Химки».

В «Спартаке» Абаскаль работал с июня 2022-го по апрель 2024-го. В сезоне-2022/2023 под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.