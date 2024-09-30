Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:18, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Google оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей

Фото: Steve Marcus / Reuters

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что компанию обвинили в отказе удалить запрещенную информацию.

Ранее стало известно, что в России оштрафовали платформы Discord. Сообщалось, что сервис также не удалил запрещенный контент, связанный с педофилией и пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) .

В августе суд также оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей. Компанию признали виновной в неисполнении обязанностей по выявлению и ограничению доступа к противоправной информации.

В июле компания получила штраф в пять миллионов рублей за отказ выполнять предписания Роскомнадзора.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Акции европейского автогиганта рухнули

      Кайли Дженнер снялась в платье с собственным портретом

      ВСУ атаковали два села в Белгородской области

      Украинский министр попал в опалу из-за ядерного вопроса

      Google оштрафовали в России

      В Госдуме анонсировали дату рассмотрения проекта федерального бюджета

      В Подмосковье начали включать отопление

      «Преимущественно сдаются в плен». Глава ДНР рассказал об обстановке в Угледаре и новобранцах ВСУ

      Украинские FPV-дроны получили магнитные взрыватели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше