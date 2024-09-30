Google оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что компанию обвинили в отказе удалить запрещенную информацию.

Ранее стало известно, что в России оштрафовали платформы Discord. Сообщалось, что сервис также не удалил запрещенный контент, связанный с педофилией и пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) .

В августе суд также оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей. Компанию признали виновной в неисполнении обязанностей по выявлению и ограничению доступа к противоправной информации.

В июле компания получила штраф в пять миллионов рублей за отказ выполнять предписания Роскомнадзора.